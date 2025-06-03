Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki deprem mi oldu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…