Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 28 Mayıs 2025 Çarşamba | AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 28 Mayıs 2025 AFAD/Kandilli: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 28 Mayıs Çarşamba günü yaşanan sarsıntıları merak edenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişilebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 07:41 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 28 Mayıs 2025 Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:24’te İzmir'in Menderes ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:05’te İran Kordestan - Hakkari Şemdinli merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          BOLU'DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 01:13’te merkez üssü Bolu Merkez olarak ölçülen bir deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki deprem, 8.15 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 5

          28 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremlere ilişkin veriler şöyle;

          2025-05-28 14:41:33 36.25139 28.90444 6.65 ML 2.5 Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla)

          2025-05-28 13:00:54 38.0875 38.44611 7.0 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman)

          2025-05-28 10:12:39 38.18028 43.05833 14.45 ML 2.7 Çatak (Van)

          2025-05-28 09:55:16 38.10389 43.00389 9.32 ML 2.5 Çatak (Van)

          2025-05-28 09:24:51 38.08889 27.10139 9.23 ML 3.1 Menderes (İzmir)

          2025-05-28 03:05:28 36.09306 46.26889 7.0 ML 3.1 Saqqez, Kordestan (İran) - [190.30 km] Şemdinli (Hakkari)

          2025-05-28 01:13:02 40.76 31.63778 8.15 MW 3.9 Merkez (Bolu)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Habertürk Anasayfa