Son depremler listesi 27 Ocak 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 27 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 27 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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SON DEPREMLER LİSTESİ 27 OCAK 2025
27-01-2025 06:52:36 38.0931 28.9078 6.96 Ml 1.3 Buldan (Denizli) 650000
27-01-2025 06:29:13 37.2472 28.5033 13.46 Ml 1.4 Menteşe (Muğla) 649999
27-01-2025 05:45:25 40.7736 31.4906 7.81 Ml 0,8 Merkez (Bolu) 649996
27-01-2025 05:39:36 40.0808 35.9692 8.08 Ml 1.0 Sulusaray (Tokat) 649998
27-01-2025 05:39:15 39.8853 33.1133 7.02 Ml 0,6 Mamak (Ankara) 649997
27-01-2025 05:23:39 37.9192 29.4031 7 Ml 0,7 Çal (Denizli) 649993
27-01-2025 05:17:10 38.5 37.9583 7 Ml 0,9 Akçadağ (Malatya) 649995
27-01-2025 05:13:39 40.5489 36.7336 19.3 Ml 1.2 Merkez (Tokat) 649994
27-01-2025 04:46:02 39.2608 44.3103 6.86 Ml 1.5 Chaldoran, Batı Azarbaycan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) 649991
27-01-2025 04:34:30 36.5558 25.3422 7 Ml 1.7 Ege Denizi 649990
27-01-2025 04:34:01 38.2047 38.0436 7 Ml 0,9 Yeşilyurt (Malatya) 649992
27-01-2025 04:27:17 37.6767 35.4061 6.97 Ml 1.5 Aladağ (Adana) 649988
27-01-2025 04:21:17 39.395 39.1717 7 Ml 1.0 Ovacık (Tunceli) 649989
27-01-2025 04:02:26 34.0853 45.3444 7.01 M.Ö. 4.9 Khanaqin, Diyala (Irak) 649987
27-01-2025 03:04:26 38.9581 43.5364 10.92 Ml 1.2 Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van) 649986
27-01-2025 02:56:22 38.4006 27.6919 7 Ml 1.7 Kemalpaşa (İzmir) 649985
27-01-2025 02:43:19 38.5392 38.0178 9.74 Ml 2.3 Yazıhan (Malatya) 649984
27-01-2025 01:40:47 39.4758 26.2761 9.19 Ml 1.6 Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 649983
27-01-2025 01:36:10 38.3906 27.6931 8.96 Ml 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649982
27-01-2025 00:27:21 36.9314 36.5514 7 Ml 1.4 İslahiye (Gaziantep) 649981
27-01-2025 00:27:21 38.0931 28.9078 6.96 Ml 1.3 Buldan (Denizli) 650000
27-01-2025 00:24:55 37.2472 28.5033 13.46 Ml 1.4 Menteşe (Muğla) 649999
27-01-2025 00:22:13 40.7736 31.4906 7.81 Ml 0,8 Merkez (Bolu) 649996
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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