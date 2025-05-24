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        Son depremler listesi 24 Mayıs 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:58
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        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; İzmir Foça açıklarında deprem meydana geldi. İşte, 24 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        • 2

          İZMİR FOÇA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:52'de Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.93 kilometre altında kaydedildi.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞTA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:46’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.11 kilometre altında kaydedildi.

        • 4

          ŞANLIURFA’DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 02:10’da merkez üssü Suriye Ath-Thawrah, Rakka – Şanlıurfa Akçakale olan bir deprem kaydedildi.

          2.9 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 5

          24 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-24 14:08:27 38.61861 26.71083 11.4 ML 2.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir)

          2025-05-24 13:52:00 38.62028 26.72722 9.93 ML 3.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)

          2025-05-24 13:31:28 36.52 28.11778 7.0 ML 2.6 Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla)

          2025-05-24 10:07:35 35.51222 26.85389 10.42 ML 2.5 Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla)

          2025-05-24 04:46:21 38.09361 36.65528 6.11 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-05-24 02:10:16 35.82194 38.20417 7.0 ML 2.9 Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
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