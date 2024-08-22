Son depremler listesi 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Derinliği yüzeye yakın olan 3 ve üzeri büyüklükteki depremler vatandaşlarda paniğe sebep olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak Muğla, Adıyaman ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 22 Ağustos son depremler listesi…