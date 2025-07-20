Son depremler listesi 21 Temmuz Pazartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Temmuz Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
- 1
Son depremler listesi 21 Temmuz Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 21 Temmuz Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği…
- 2
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 20 Temmuz Pazar günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
- 3
20 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
20 Temmuz Pazar günü meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2025-07-20 10:49:46 39.11528 28.21722 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-20 10:30:55 37.98611 37.49194 7.36 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
-
- 4
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6
-