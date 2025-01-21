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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK 2025 SALI: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 21 Ocak 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son depremler listesi 21 Ocak 2025 Salı günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 21 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:10
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        • 1

          En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. 21 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 21 OCAK 2025

          21-01-2025 06:46:11 38.3558 38.83 7 ML 1.5 Kale (Malatya) 649389

          21-01-2025 06:28:52 38.3981 27.8219 7 ML 0.9 Turgutlu (Manisa) 649388

          21-01-2025 05:28:34 38.4106 27.7022 7 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir) 649386

          21-01-2025 05:24:04 35.825 27.7106 7 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla) 649387

          21-01-2025 04:48:19 38.3333 25.6692 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir) 649381

          21-01-2025 04:47:11 38.3217 27.1819 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 649382

          21-01-2025 04:46:09 38.2439 38.6897 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 649385

          21-01-2025 04:44:16 38.2092 38.5908 7 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 649384

          21-01-2025 04:41:47 38.2258 38.6031 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 649383

          21-01-2025 04:40:33 37.8886 30.9594 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta) 649380

          21-01-2025 04:25:07 38.4056 27.6681 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649376

          21-01-2025 04:07:05 37.2006 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) 649378

          21-01-2025 04:04:08 38.1919 38.0453 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 649379

          21-01-2025 04:00:46 38.4414 39.3936 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 649377

          21-01-2025 03:57:59 38.1514 37.9169 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 649375

          21-01-2025 03:53:19 38.3878 27.6867 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649373

          21-01-2025 03:47:35 39.4214 41.0681 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl) 649374

          21-01-2025 03:45:26 38.3406 27.1708 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) 649372

          21-01-2025 03:36:12 39.0219 27.5033 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir) 649371

          21-01-2025 03:14:01 37.6406 35.8553 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana) 649370

        • 3

          21-01-2025 03:12:02 38.4106 27.6778 8.22 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649369

          21-01-2025 02:56:38 38.4075 27.6775 9.01 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir) 649366

          21-01-2025 02:52:31 38.8711 37.4667 11.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 649368

          21-01-2025 02:49:19 38.39 27.6786 6.82 ML 2.4 Kemalpaşa (İzmir) 649365

          21-01-2025 02:31:07 38.3961 27.6683 6.84 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir) 649367

          21-01-2025 02:22:56 38.42 37.4708 7.05 ML 1.3 Darende (Malatya) 649364

          21-01-2025 02:20:24 36.9797 28.2928 7 ML 1.2 Marmaris (Muğla) 649361

          21-01-2025 02:20:00 38.4103 27.7058 7 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir) 649362

          21-01-2025 02:01:17 35.4003 34.48 16.73 ML 2.1 Akdeniz 649363

          21-01-2025 01:59:18 37.7108 29.9875 16.97 ML 1.2 Merkez (Burdur) 649360

          21-01-2025 01:55:05 38.4044 27.6697 10.26 ML 2.6 Kemalpaşa (İzmir) 649355

          21-01-2025 01:46:13 38.0869 37.8361 5.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 649359

          21-01-2025 01:38:41 37.0578 30.7586 22.86 ML 1.4 Kepez (Antalya) 649357

          21-01-2025 01:37:02 38.3933 26.5858 17.39 ML 1.6 Urla (İzmir) 649356

          21-01-2025 01:32:53 37.9764 36.5897 5.56 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 649358

          21-01-2025 01:14:36 37.3044 37.0189 10.92 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 649354

          21-01-2025 00:57:49 38.4039 27.6886 7 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir) 649353

          21-01-2025 00:35:54 38.3597 38.7433 11.48 ML 1.3 Kale (Malatya) 649352

          21-01-2025 00:31:57 38.4028 27.6819 6.86 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir) 649351

          21-01-2025 00:21:04 38.3958 27.6814 6.13 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649349

          21-01-2025 00:16:10 40.0833 35.5633 10.49 ML 1.2 Çekerek (Yozgat) 649350

          21-01-2025 00:14:10 37.1886 39.1864 7.49 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa) 649348

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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