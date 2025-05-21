Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, bugün Adıyaman ve Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 21 Mayıs 2025 Son depremler listesi...