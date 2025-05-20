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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 20 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar 20 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre bugün İstanbul, Muğla ve Kars'ta deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar 20 Mayıs Salı son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:03
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. Son olarak İstanbul, Muğla ve Kars merkezli depremler meydana geldi. İşte, 20 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          KARS'TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:55'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen deprem, yerin 10.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:54'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          20 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-20 09:11:33 41.08611 43.84222 7.16 ML 3.3 Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars)

          2025-05-20 08:28:31 39.05806 33.27694 6.99 ML 2.6 Kulu (Konya)

          2025-05-20 06:55:10 36.0475 28.06722 10.68 ML 2.9 Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla)

          2025-05-20 06:54:12 40.83611 28.42222 10.03 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-05-20 02:39:36 40.75139 31.69167 10.21 ML 2.7 Merkez (Bolu)

          025-05-20 01:08:10 39.22583 29.00083 11.01 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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