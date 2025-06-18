Son depremler listesi 18 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Bu listeler üzerinden ülke genelinde yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...
- 1
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. İşte 18 Haziran 2025 AFAD/Kandilli son depremler listesi…
- 2
MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:27'de Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 245.47 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin yaklaşık 6.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- 3
18 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-06-18 09:06:18 39.25194 28.95694 7.0 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-06-18 08:10:51 39.375 40.02056 7.0 ML 2.7 Pülümür (Tunceli)
2025-06-18 07:51:10 39.21722 29.02944 12.75 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-06-18 07:49:37 39.23528 28.95306 13.51 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-06-18 06:57:52 38.81028 26.63222 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [17.19 km] Foça (İzmir)
2025-06-18 05:37:51 36.77361 25.93889 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-06-18 00:27:17 35.26083 25.37417 6.44 ML 3.3 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [245.47 km] Datça (Muğla)
-
- 4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
- 5