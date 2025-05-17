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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli saniye saniye paylaşıyor! Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Mayıs 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; bugün Ege Denizi, Burdur ve Konya'da deprem meydana geldi. İşte, 17 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 08:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:22
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        • 1

          Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün en büyük depremler Ege Denizi, Burdur ve Konya’da meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Mayıs 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          KONYA’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:34’te Konya’nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.65 kilometre altında kaydedildi.

        • 3

          BURDUR’DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:59’da merkez üssü Burdur Altınyayla olan bir deprem kaydedildi.

          3.2 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 14.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        • 4

          EGE DENİZİ’NDE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 04:38’de Ege Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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