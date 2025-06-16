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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 17 HAZİRAN: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD verilerine göre, bugün Kütahya ve Hatay'da deprem oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 01:04
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Kütahya ve Hatay’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 17 Haziran 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        • 2

          HATAY'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04:13'te merkez üssü Hatay'ın Arsuz ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 13.52 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          KÜTAHYA'DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 01:04’te Kütahya'nın Simav ilçesinde bir sarsıntı kaydedildi.

          Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen deprem, 13.36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          16 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-06-16 12:37:03 36.71889 25.60972 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

          2025-06-16 04:13:59 36.26694 35.91528 13.52 ML 2.5 Arsuz (Hatay)

          2025-06-16 01:04:09 39.23722 28.94111 13.36 ML 3.2 Simav (Kütahya)

          2025-06-16 01:00:29 39.415 37.26972 8.53 ML 2.5 Ulaş (Sivas)

        • 5

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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