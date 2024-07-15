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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bingöl'de deprem oldu! 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Bingöl'de deprem oldu. Ayrıca Pazartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 16 deprem kayıtlara geçti. İşte, 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 08:35 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:45
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 16 Temmuz 2024 son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 01.32'de, 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          15 Temmuz günü toplamda 16 deprem kayıtlara geçti. Ancak hepsi küçük çaplı olduğu için hiçbiri vatandaşlar tarafından hissedilmedi.

        • 4
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