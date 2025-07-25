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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 25 Temmuz 2025 AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler: 25 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 25 Temmuz 2025 tarihli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 00:45 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:45
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        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Temmuz 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:40’ta Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.19 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          24 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-07-24 12:05:46 38.05306 27.14083 8.55 ML 3.3 Menderes (İzmir)

          2025-07-24 10:56:33 35.51056 23.27139 6.73 ML 3.5 Akdeniz

          2025-07-24 06:40:06 38.30833 38.22833 10.19 ML 3.6 Yeşilyurt (Malatya)

          2025-07-24 02:48:35 38.09806 36.82083 14.31 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-07-24 02:46:24 38.12528 36.61 8.79 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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