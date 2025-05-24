Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Ortacı köyünde yaşayan Arslan ailesi, 9 Nisan'dan bu yana haber alamadıkları oğulları Dinçer Arslan (26) için kayıp başvurusu yaptı.

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Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Arslan'ın en son Gülüç beldesindeki evinde H.B. ve İ.Ç. ile görüştüğü tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.B. ve İ.Ç, ifadelerinde, alkol aldıkları sırada tartıştıkları Arslan'ı öldürdükten sonra Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş mevkisindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

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Söz konusu alanda arama yapan ekipler, Arslan'ın cesedini gömüldüğü yerden çıkardı.

Soruşturma kapsamında zanlılara yardım ettiği belirlenen H.B'nin eşi A.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Arslan'ın cenazesinin, Ortacı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildiği öğrenildi.