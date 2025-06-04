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        Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın önerileri kabul edilemez. Rusya ateşkesi kabul etmiş olsaydı Rus uçaklarına saldırı olmazdı" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:00
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        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
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        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Rusya'nın Ukrayna'ya önerilerinin kabul edilemez olduğun söyleyen Zelenskiy, "İstanbul toplantıları karar alınamayan bir düzeyde devam ediyor ve bu anlamsız. Ukrayna liderler zirvesine her an hazırdır" açıklamasını yaptı.

        Liderler zirvesi gerçekleşene kadar sürecek bir ateşkes önerisinde bulunan Zelenskiy, "Biz Rusya'dan aslında bir memorandum almadık, bir ültimatom aldık" dedi.

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