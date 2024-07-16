Yurt dışı çıkış harcı bedeli netleşti! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yeni Vergi Paketinin içinde yer alan yurt dışı çıkış harcına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak olan 'Vergi Paketi'nin detaylarını açıkladı. Peki, şu anda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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Yurt dışı çıkış harcı bedeli bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamalarda hem yurt dışı çıkış harcı hem de en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını belirtti. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak. Yurt dışı çıkış harcı an itibarıyla 150 TL.
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YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden değerleme oranı, her yılın ekim ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkıyor. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024'te yüzde 58,46, 2023'te yüzde 122.93 olmuştu
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA AÇIKLANDI
Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.