Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi.

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Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya'nın (19) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Bahadır Küçükercan'ın eşi Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahadır Küçükercan ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu Utku Küçükercan (19), A.B. Küçükercan (8), komşusu Aziz Candan (41), AYT'ye girecek kızı Esra Candan (19) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Candan ile Utku ve kardeşi A.B. Küçükercan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Her iki araçta da YKS'ye girecek olan öğrencilerin olduğu, ailelerin çocuklarını okullara götürdükleri belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.