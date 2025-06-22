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        Haberler Gündem YKS'de ikinci gün heyecanı başladı! | Son dakika haberi

        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!

        ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:46
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        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

        AA'da yer alan habere göre YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda, 226 bin 138 kişi görev alıyor.

        İhtiyaçlarına göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında AYT'ye toplam 8 bin 352 engelli aday katılıyor.

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        AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

        Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuluyor.

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        #Yükseköğretim Kurumları Sınavı
        #YKS
        #Alan Yeterlilik Testleri
        #ayt
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