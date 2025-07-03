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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yerlikaya'dan yangın afeti açıklaması | Son dakika haberleri

        Yerlikaya'dan yangın afeti açıklaması

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Yangın afetinden etkilenenlere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir, Bilecik ve Manisa için toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:22
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        Yerlikaya'dan yangın afeti açıklaması
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında, İzmir ilinde 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü." açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14.258.400 TL, Bilecik ilimiz için 5.745.000 TL, Manisa ilimiz için 1.600.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapılmıştır.

        Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.

        30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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