Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe | SON DAKİKA HABERİ

        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar 132 Milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 51'i tutuklandı. 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 51'i tutuklandığını, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini kaydetti.

        Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

        Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Aliağa yangını kontrol altında
        Aliağa yangını kontrol altında
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Habertürk Anasayfa