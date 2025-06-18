Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!

Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları yayınlamıştı.

Fenerbahçe ise, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğu açıklamıştı.

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İşte söz konusu haber:

"Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

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En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

İSTİFA ETTİLER!

İddia edilen yazışmalar sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

🧑‍⚖️ PFDK üyeleri istifa etti! 🧾



🎙️ @ahmetselimkul: "Böyle bir skandalı konuşmayacağız mı? Resmi grupta taraftar gibi şaka yapıyorlar. Bunu da mı normalleştirelim?"



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/oyO4z329T9 pic.twitter.com/gNI3cWPJll — HT Spor (@HTSpor) June 18, 2025