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        Haberler Dünya Witkoff'tan açıklama | Dış Haberler

        ABD'den Gazze'de ateşkes görüşmelerine dair açıklama

        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya olan isteksizliği nedeniyle Doha'daki heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 20:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:24
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        ABD'den Gazze açıklaması
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        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıtına dair açıklamada bulundu.

        Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya yönelik isteksiz davrandığını iddia ederken, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

        Witkoff, esirleri geri getirmek için başka seçenekleri değerlendireceklerini ifade ederken, çatışmayı sonlandırma ve Gazze'ye daimi barış getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

        Reuters'a konuşan İsrailli yetkili ise, Hamas'ın taviz vermesi gerektiğini işaret ederken, İsrail'in görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu dile getirdi.

        İSRAİL HEYETİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

        İsrail yönetimi, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak için" geri çağırdığını bildirdi.

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        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi yürüten heyetin İsrail'e geri çağırıldığı belirtildi.

        Arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilen açıklamada, "Hamas'ın öneriye verdiği yanıt ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

        Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, bu kararın esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerinin "çöktüğü anlamını taşımadığını" belirtti.

        Söz konusu kaynak, heyetin "ileri istişarelerde bulunmak için çağırıldığını" müzakerelerdeki ivmenin "hala olumlu olduğunu" söyledi.

        Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

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        İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

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