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        Haberler Gündem Son dakika: Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

        Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

        İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:34
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        Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
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        Konya Milletvekili ve eski milli futbolcu Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa etti. Karaman, "Yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" dedi.

        Konya Milletvekili Ünal Karaman, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Aziz Türk Milletine;

        Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.

        Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim.

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        Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi.

        Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.

        Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak;

        Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

        Ünal Karaman'ın istifasının ardından İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 28'e düştü.

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