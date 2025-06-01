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        Haberler Dünya Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak | Dış Haberler

        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak

        Rusya-Ukrayna tarafları, yarın müzakerelerin 2. turu için yeniden İstanbul'da bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul'da olacak" açıklamasında bulundu. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:06
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        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
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        Rusya-Ukrayna tarafları üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta, müzakere görüşmeleri için yarın İstanbul'da yeniden 'barış' için bir araya gelecek.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetini İstanbul'daki barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdiğini duyurdu.

        Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.

        Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

        RUS HEYETİ YARIN SABAH İSTANBUL'DA OLACAK

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yaptığı açıklamada, Rus heyetin pazartesi günü İstanbul'da olacağını duyurmuştu.

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        Peskov, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar." demişti.

        İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

        Rusya ve Ukrayna 16 Mayıs günü 3 yıl sonra ilk defa barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelmişti.

        İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

        Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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