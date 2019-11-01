01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin ardından imzalanan Soçi Mutabakatı'yla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 10 kilometrelik mesafede Türk ve Rus askerlerinin devriyesi başladı.
GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
— TSK (@TSKGnkur) November 1, 2019
Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
İKİNCİ ASKERİ HEYET ANKARA'YA GELİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara´ya gelmesi planlandı."
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019
SINIR HATTINA TANK SEVKIYATI
Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti.
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