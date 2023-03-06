"BİZE KONTEYNER EVLERİ 75 BİN LİRADAN SATTILAR"

Kaynakçılık yaptığını belirten 37 yaşındaki Sahilli, "Konteyner evlerin parasını denkleştirmek için en büyük yengemin 8 bileziği, diğer yengemin 4 bileziği, altın zincir ve kolyesi, kardeşimin 2 bileziği, eşimin bileziği, yüzükleri aldık. 3 kız çocuğum var kulaklarındaki altın küpeleri satmak zorunda kaldık. 200 bin liraya yakın para topladık. Konteynerleri abim Mersin'den aldı. Bize tanesini 75 bin liraya sattılar. Hiç birikimimiz kalmadı, hepsini bozdurduk, birazıyla da gıda malzemesi aldık. Kuruyemiş, çocuklara oyuncak, yiyecek, bez, mama, ekmeği zor temin edebiliyoruz, suya da ihtiyacımız var. Eve giremiyoruz, kapısı düşmek üzere, duvarları, merdivenleri yıkıldı" diye konuştu.