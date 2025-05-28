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        Haberler Dünya Trump'tan Suriye açıklaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın Suriye Temsilcisi olarak atandığını duyururken "Tom Barrack, Suriye ile çalışmanın Orta Doğu'da barışı sağlama, ilişkileri geliştirme ve radikalizmi durdurma konusunda büyük potansiyeli olduğunu anlıyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 21:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:05
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        Trump'tan Suriye açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın Suriye Temsilcisi olarak atandığını duyururken, "Tom Barrack, Suriye ile çalışmanın Orta Doğu'da barışı sağlama, ilişkileri geliştirme ve radikalizmi durdurma konusunda büyük potansiyeli olduğunu anlıyor." dedi.

        ABD Başkanı açıklamasını sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

        Barrack'ın Suriye Temsilcisi olarak atanmasından ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump "Birlikte ABD'yi ve dünyayı daha güvenli bir yer yapacağız." şeklinde konuştu.

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