Trump ile Netanyahu görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki yaşanan son durum ele alındı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldığını bildirdi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşı saldırılarıyla iyice artan gerilimin ele alındığı görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.