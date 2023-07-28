Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan ve sarı-kırmızılılar yerli rotasyonunu da güçlendirmek için harekete geçti. Kaleye Günay Güvenç takviyesi yapan sarı-kırmızılılar orta saha için de Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı
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Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Kerem Demirbay transferinde de mutlu sona yaklaştı.
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Almanya'da yayın yapan Kicker'in haberine göre; Leverkusen ve Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için anlaşma noktasına geldi.
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Haberde, Galatasaray'ın ilk olarak Alman ekibine 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
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Bayer Leverkusen'in 8 milyon Euro'luk bonservsi beklentisinin olması bu transferde süreci epey uzattı.
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Yine Alman basınında çıkan habere göre Leverkusen'in inadı da kırılmış durumda.
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Haberde transferin 3-4 milyon euro civarında sonlanabileceği belirtildi.
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Ayrıca Bayer Leverkusen'in, Galatasaray'a Kerem Demirbay ile görüşülmesi konusunda izin verdiği de aktarıldı.
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MAVİ KART STATÜSÜNDE
Kerem, Galatasaray’a transferi halinde TFF'denin futbolcu uygunluk talimatnamesinde yaptığı düzenleme ile yerli oyuncu gibi sahaya çıkabilecek.
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U19, U20 ve U21 takımlarında Türkiye forması giymesine karşın 2017 yılında Almanya Milli Takımı’nı tercih eden deneyimli futbolcu önümüzdeki sezon yeni yürürlüğe girecek olan ‘Mavi Kart’ kontenjanı ile yerli oyuncu gibi oynayabilecek.
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İlk kez Löw’ün davet ettiği Alman Milli Takımı’nda 2 maçta, 1 golü bulunan Kerem, 2017’de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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Suudi Arabistan'dan da kendisiyle ilgilendiği iddia edilen Kerem Demirbay, 2019-20 sezonunun bşaında 32 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.
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Türk asıllı Alman futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin formasıyla 149 maça çıkarken, 15 gol ve 30 asistlik performans sergilemişti.
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