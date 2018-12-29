Abdülkadir Ömür, Manchester City'nin radarında!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür için dev kulüpler sıraya girdi.

Son olarak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'la temasa geçen Manchester City oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Bordo-Mavili yönetiminin, Abdülkadir için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Ada ekibinin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. 19 yaşındaki oyuncuyu İngiltere’den Liverpool da yakından takip ediyor.

Sezon başında özellikle Benfica’nın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve takımda kalmıştı. Bordo-Mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.