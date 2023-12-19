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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi: İngiltere'de Sacha Boey yarışı! Transferin gözdesine yeni talip - Galatasaray Haberleri

        İngiltere'de Sacha Boey yarışı! Transferin gözdesine yeni talip

        Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'e İngiltere Premier Lig'den bir talip daha çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:13
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        • 1

          Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi olmuş durumda...

        • 2

          Fransız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de alkış alan bir futbol sergilerken, bu performansı sonrası İngiliz ve Fransız basınında adından sık sık söz ettirmeye başladı.

        • 3

          İsmi son dönemde Brighton, Burnley, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz kulüpleriyle sıkça anılan 23 yaşındaki yıldıza dev bir talip daha çıktı.

        • 4

          SON TALİP CHELSEA!

          İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, Boey'i gündemine aldı.

        • 5

          Mauricio Pochettino yönetiminde kötü bir sezon geçiren Londra ekibinin, ara transfer döneminde 3 yıldız ismi kadrosuna katmayı planladığı ve bu futbolcularından birinin de Sacha Boey olduğu belirtildi.

        • 6

          Chelsea yönetiminin, sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan İngiliz sağ bek Reece James'in yerine Sacha Boey'i düşündüğü ifade edildi.

        • 7

          23 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde görüşmelere başlamayı planlayan İngiliz yetkililerin, Boey'in özellikle Old Trafford'daki Manchester United maçındaki performansından oldukça etkilendikleri vurgulandı.

        • 8

          Galatasaray'a 2021-22 sezonunda Rennes'den 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen Boey, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

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