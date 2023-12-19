İngiltere'de Sacha Boey yarışı! Transferin gözdesine yeni talip
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey'e İngiltere Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
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Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa'da transferin gözdesi olmuş durumda...
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Fransız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de alkış alan bir futbol sergilerken, bu performansı sonrası İngiliz ve Fransız basınında adından sık sık söz ettirmeye başladı.
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İsmi son dönemde Brighton, Burnley, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz kulüpleriyle sıkça anılan 23 yaşındaki yıldıza dev bir talip daha çıktı.
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SON TALİP CHELSEA!
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Chelsea, Boey'i gündemine aldı.
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Mauricio Pochettino yönetiminde kötü bir sezon geçiren Londra ekibinin, ara transfer döneminde 3 yıldız ismi kadrosuna katmayı planladığı ve bu futbolcularından birinin de Sacha Boey olduğu belirtildi.
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Chelsea yönetiminin, sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan İngiliz sağ bek Reece James'in yerine Sacha Boey'i düşündüğü ifade edildi.
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23 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde görüşmelere başlamayı planlayan İngiliz yetkililerin, Boey'in özellikle Old Trafford'daki Manchester United maçındaki performansından oldukça etkilendikleri vurgulandı.
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Galatasaray'a 2021-22 sezonunda Rennes'den 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen Boey, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.