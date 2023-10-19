Fenerbahçeli Luan Peres'e sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'e sürpriz bir talip çıktı.
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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Luan Peres'e bir sürpriz talip çıktı.
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Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Santos'un, 29 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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Brezilya basınında yer alan habere göre, şampiyonluk yarışında iddialı bir noktaya gelmek istiyen Santos, ligin ikinci yarısında kiralık olarak Luan Peres'i kadrosuna katmaya çalışacak.
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Peres'in diz sakatlığı sonrası rehabilite sürecine gitmesi beklenirken, Santos'un Fenerbahçe ile ocak ayında masaya oturması bekleniyor.
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Santos'un, Peres'in maaşının tamamını ödeme ve oynatma garantisi vererek sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
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Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 5.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilmişti.
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Luan Peres, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev yapıp 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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