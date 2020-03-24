Trabzonspor, kulübün sağlık başkanı koordinasyonuyla A Takım futbolcu ve teknik heyete koronavirüs testi yapıldığını ve testlerin negatif çıktığını duyurdu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır."