Trabzonspor Onuachu için Southampton'la anlaştı
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, eski oyuncusu Paul Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor, forvet bölgesini güçlendirmek istiyordu.
Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fırtına, bir süredir Paul Onuachu için kulübü Southampton'la dirsek temasını sürdürüyordu.
İki kulüp Nijeryalı yıldızın transferi konusunda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki golcünün 30 Haziran Pazartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor.
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.