'Tosuncuk' bu kez de mağdurları suçladı!

Son dakika haberi: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın bu kez de mağdurları suçladı!

AA

Son dakika... Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla yapılan 3 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak ile avukatlar da hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre, söz alan Mehmet Aydın, müştekilerin tamamının hissedarı olduğu hayvancılık anonim şirketiyle ticari bir sözleşme yaptığını, şirkete kayyum atanana kadar ödemelerin sürdüğünü belirtti.

MÜŞTEKİLERİ SUÇLADI

Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere para iade edilecekken hayvancılık şirketine el konulduğunu dile getiren Aydın, bu nedenle ödeme yapamadığını söyledi.

Aydın, "Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamıştır. Şirketin içini tamamen boşalttığım medyanın kışkırtmasıdır." ifadelerini kullandı.

Şirketin mal varlığı değerinin sürekli arttığını, insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Aydın, suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Fatih Aydın ise kendisinin dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantısının olmadığını, dosyadaki diğer sanıklara sorulduğunda, kendisinin şirkette üst düzey bir yönetici olmadığını beyan ettiklerini dile getirerek, bu gerekçelerle tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin eylemlerinin dolandırıcılık değil ticari bir faaliyet olduğunu öne sürerek, mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerektiğini söyledi.

TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, Amerika'da yaşayan müvekkilinin ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını istedi.

Duruşma savcısı ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin de sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek, Amerika'da yaşayan firari sanık Samur'un ifadesinin istinabe yoluyla alınmasına karar verdi.

Mahkeme, bilirkişi heyetinin raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

FATİH AYDIN, URUGUAY'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilmiş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

83 BİN 446 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.