THY, Şam seferlerini başlatıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, X hesabından "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim.



Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç)



Șam'a dönüyoruz!



Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz.



Hayırlı olsun. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2025

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.