THY, Şam seferlerini başlatıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.
Giriş: 15.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:55
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, X hesabından "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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