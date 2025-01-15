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        Haberler Gündem THY, Şam seferlerini başlatıyor

        THY, Şam seferlerini başlatıyor

        Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:55
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        THY, Şam seferlerini başlatıyor
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        Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, X hesabından "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Șam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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