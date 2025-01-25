THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasına Türk damgası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasına Türk takımları damga vurdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.

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Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos'u deplasmanda 87-77, Anadolu Efes ise sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 110-66 mağlup etti.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü maçta Zalgiris'i 89-76 yenmeyi başardı.

> Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda organizasyonun formda ekiplerinden lider Olympiakos'u 87-77 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

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Avrupa Ligi'nde 15. kez kazanan sarı-lacivertliler, ikinci sırada yer aldı.

> Anadolu Efes'in 5 maçlık galibiyet özlemi bitti

Lacivert-beyazlı takım, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 44 sayı farkla 110-66 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Başantrenör Luca Banchi yönetiminde Avrupa Ligi'nde ilk kez kazanan Anadolu Efes, galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve haftayı 12. basamakta tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde lacivert-beyazlıları zorlu bir fikstür bekliyor. Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Olympiakos'a konuk olacak Anadolu Efes, çift maç haftasında ise sahasında Real Madrid ve deplasmanda son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

> Panathinaikos, 20 sayı geriden gelerek kazandı

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 20 sayı geriye düştüğü müsabakada Zalgiris'i 89-76 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. periyodu ilginç bir ana sahne oldu. Hakem üçlüsü, saha kenarında oturan taraftarların tepkisinin benchten geldiğini zannederek Panathinaikos'a teknik faul çaldı. Bunun üzerine başantrenör Ataman, ikinci teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

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Ergin Ataman, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi durduramazsınız. Biz dünyanın en iyi takımıyız. En iyi teknik ekip, taraftar, salon ve başkan bizde. 8. yıldız OAKA'da olacak." ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Partizan (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 92-86

Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 110-66

Maccabi Playtika (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan): 85-73 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 89-76 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 80-86 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya): 90-89 LDLC ASVEL (Fransa)-Barcelona (İspanya): 100-94 ALBA Berlin (Almanya)-Bayern Münih (Almanya): 84-99 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 77-87 PUAN DURUMU Organizasyonun 23. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 23 16 7 2000 1879 121 2 Fenerbahçe Beko 22 15 7 1782 1758 24 3 Monaco 23 14 9 2006 1896 110 4 Panathinaikos AKTOR 23 14 9 1993 1892 101 5 Paris Basketbol 22 13 9 1888 1866 22 6 Real Madrid 23 13 10 1960 1896 64 7 Barcelona 23 13 10 1960 1905 55 8 Kızılyıldız 23 13 10 1886 1851 35 9 Bayern Münih 23 13 10 1978 2024 -46 10 Partizan 23 12 11 1927 1851 76 11 EA7 Emporio Armani Milan 23 12 11 1969 1960 9 12 Anadolu Efes 23 11 12 1946 1892 54 13 Zalgiris 23 11 12 1774 1800 -26 14 LDLC ASVEL 23 11 12 1863 1943 -80 15 Baskonia 23 9 14 1839 1873 -34 16 Virtus Segafredo Bologna 23 7 16 1845 1924 -79 17 Maccabi Playtika 23 6 17 1951 2066 -115 18 ALBA Berlin 23 3 20 1803 2094 -291