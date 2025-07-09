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        Haberler Gündem Son dakika: Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan görüntülü mesaj

        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan görüntülü mesaj

        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde çekilen 7 dakikalık bir video mesajında, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi. DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "11 Temmuz Cuma günü, PKK'nin silah bırakma töreni Süleymaniye'de yapılacak. Bu, son derece önemli ve tarihi bir gün olacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:45
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        Öcalan'dan görüntülü mesaj
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        Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nden görüntülü mesaj paylaştı. Öcalan mesajında, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

        Terör örgütü elebaşı, Abdullah Öcalan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlülerle birlikte 7 dakikalık bir video mesaj paylaştı.

        Öcalan mesajında, "Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır" dedi.

        "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir" ifadelerini kullanan Öcalan, "Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum" dedi.

        Öcalan mesajında, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor. " ifadelerine yer verdi.

        "11 TEMMUZ'DA SİLAH BIRAKACAK"

        DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "11 Temmuz Cuma günü, PKK'nin silah bırakma töreni Süleymaniye'de yapılacak. Bu, son derece önemli ve tarihi bir gün olacak" dedi.

        Gergerlioğlu, "Türkiye’de bir barış süreci yürüyor ve umarım en iyi şekilde devam eder. 11 Temmuz'da sürecin ilerlemesi için önemli bir adım atılacak" ifadelerini kullandı

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