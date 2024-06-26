TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiii Ankara istikametinde seyreden TIR, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.