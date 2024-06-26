TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var!
İstanbul'da, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 15 aracın birbirine girdiği öğrenildi
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiii Ankara istikametinde seyreden TIR, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.
KAZAYA 15 ARAÇ KARIŞTI
Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TEM'DE TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.