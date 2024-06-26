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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika TEM'de kaza! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var!

        İstanbul'da, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 15 aracın birbirine girdiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:15
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        TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var!
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        TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiii Ankara istikametinde seyreden TIR, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.

        KAZAYA 15 ARAÇ KARIŞTI

        Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'da yer alan habere göre kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        TEM'DE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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        #TEM kaza
        #Son dakika haberler
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