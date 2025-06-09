Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönüyor.

Gece başlayan trafik, bugün öğle saatlerinden itibaren daha da arttı, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

İstanbul yönündeki trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Polis, 81 ekip ve 455 personel ile kara yollarında görev yaparken; İstanbul yolu üzerinde bulunan 7 kavşakta 33 ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanındaki kara yollarının önemli noktalarında trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü yaşadıkları şehirlere dönecek sürücülere, "Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım." uyarısında bulundu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına, memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın, tekrar dönüş yoluna çıktığına dikkati çekti.

Bayram tatillerinde en fazla can kaybına neden olan 5 temel trafik kuralı ihlalinin, hız, şerit izleme-değiştirme-makas atma, geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlalinden oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye… Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."