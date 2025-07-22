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        Haberler Dünya "Suriye ile İsrail arasında toplantı düzenlenecek" | Dış Haberler

        "Suriye ile İsrail arasında toplantı düzenlenecek"

        ABD basını, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında toplantı düzenlenmesi için aracılık edeceğini bildirdi. Söz konusu toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:15
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        "Suriye ile İsrail arasında toplantı düzenlenecek"
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        ABD merkezli haber platformu Axios, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında düzenlenecek bir toplantıya aracılık edeceğini bildirdi.

        İki ülke arasında daha fazla kriz yaşanmaması adına düzenlenecek olan söz konusu toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor.

        Axios'un haberine göre, toplantıya ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlık edecek.

        Toplantının, iki ülke arasındaki iletişimin artırılmasıyla krizlerin önlenmesini merkeze alacağı bildirildi.

        Toplantının nerede düzenleneceğine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

        Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili, şu an için durumun görece ılımlı olduğunu ancak iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşma sağlanmadan temel meselelerin çözülmeyeceğini ifade etti.

        İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ve Süveyda'ya yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırı düzenlenen yerlerden biri de Suriye Savunma Bakanlığı binası olmuştu.

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