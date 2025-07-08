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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Salı Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 8 Temmuz 2025 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:37
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Son dakika... Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 8 Temmuz 2025 Salı Süper Loto sonuçları...

        8 TEMMUZ 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        11 - 16 - 17 - 19 - 34 - 36

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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