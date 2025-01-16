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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de yabancı VAR dönemi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de yabancı VAR dönemi!

        Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 20. hafta itibariyle yabancı VAR uygulamasına geçiş yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:27
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        Süper Lig'de yabancı VAR dönemi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.

        MHK'den yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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