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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı!

        Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftanın programı açıklandı. 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:18
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        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasının maç programı açıklandı. Ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.

        Fenerbahçe ise ligin ilk mücadelesinde 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

        Beşiktaş ise 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak.

        Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı şöyle:

        1’İNCİ HAFTA

        8 AĞUSTOS CUMA

        21.30 Gaziantep FK – Galatasaray

        9 AĞUSTOS CUMARTESİ

        19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği

        21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa

        21.30 Fenerbahçe – Alanyaspor

        10 AĞUSTOS PAZAR

        19.00 Eyüpspor – Konyaspor

        19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe

        21.30 Fatih Karagümrük – Başakşehir FK

        21.30 Kayserispor – Beşiktaş

        11 AĞUSTOS PAZARTESİ

        21.30 Trabzonspor – Kocaelispor

        2’NCİ HAFTA

        15 AĞUSTOS CUMA

        21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük

        16 AĞUSTOS CUMARTESİ

        19.00 Kocaelispor - Samsunspor

        21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

        21.30 Göztepe – Fenerbahçe

        17 AĞUSTOS PAZAR

        19.00 Konyaspor – Gaziantep FK

        19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor

        21.30 Başakşehir FK – Kayserispor

        21.30 Beşiktaş – Eyüpspor

        18 AĞUSTOS PAZARTESİ

        21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor

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