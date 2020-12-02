İHA

İlçede bulunan bir demir çelik fabrikasında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, yanan fabrikada maddi hasar meydana geldi.