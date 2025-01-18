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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti

        Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:45
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        Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Solskjaer ile yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'in sağlık kontrolleri, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.

        Detaylı kan tetkikleriyle başlayan kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

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