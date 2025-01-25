Sivasspor 8 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor'u ağırladı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 5-2 kazandı. Müsabakada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 5 ve 90+2'de Rey Manaj, 10'da Onurcan Piri (k.k) 45+1'de Garry Rodrigues ve 77'de Emrah Başsan attı. Kayserispor'un iki sayısını 46'da Nazon ile 90'da Aylton Boa Morte kaydetti.

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Kayserispor'da 25. dakikada Bahoken, takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesi ile doğrudan kırmızı kart gördü. Konuk takımda 86. dakikada ikinci sarı kartını gören Attamah da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Yiğidolar, 23 puana yükseldi. 4 maçlık kazanamama serisini bu karşılaşmada da sürdüren Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda Eyüpspor'a misafir olacak. Kayserispor da evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.