Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te!

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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ARDA TURAN: GURUR DUYUYORUM

Yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayan Arda Turan, "Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip Shakhtar Donetsk'e katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz." dedi.