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        Haberler Spor Transfer Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te! - Futbol Haberleri

        Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:09
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        Shakhtar, Arda Turan'ı resmen açıkladı!
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        Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        ARDA TURAN: GURUR DUYUYORUM

        Yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayan Arda Turan, "Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip Shakhtar Donetsk'e katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz." dedi.

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        EYÜPSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

        Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Türk futbolunun efsane ismi, 2 yıl görev yaptığı Eyüpspor'u Süper Lig'e taşırken, takımıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa'ya yelken açtı.

        Genç teknik adam, İstanbul ekibinin başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.

        Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de 53 puan toplamıştı.

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