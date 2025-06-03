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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Sefaköy'de beton mikseri devrildi! Trafik kilit | Son dakika haberleri

        Sefaköy'de beton mikseri devrildi! Trafik kilit

        Küçükçekmece'de Sefaköy kavşağından Basın Ekspres'e inen yan yolda devrilen beton mikseri nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler yan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:00
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        Sefaköy'de beton mikseri devrildi! Trafik kilit
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        Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda meydana geldi.

        Ramazan Begik idaresindeki beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi.

        Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

        YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

        Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan yola devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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